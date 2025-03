Sintra e AC Milan unite in un evento sul futuro del merchandising sportivo

Arezzo, 20 marzo 2025 – Innovazione, omnicanalità e nuove strategie per il merchandising sportivo. Martedì 25 marzo, Casa Milan a Milano ospiterà “Beyond the Game: Road to Omnichannel”, un evento esclusivo che riunirà club internazionali, esperti di digital commerce e professionisti del settore per discutere delle opportunità offerte dal marketing digitale nel mondo del calcio.

L’iniziativa è realizzata con la collaborazione di Sintra, AC Milan, Shopify e Oracle Netsuite, con la partecipazione di rappresentanti di club di primo piano come Bayern Monaco e Club Brugge, chiamati a confrontarsi su strategie innovative per potenziare l’integrazione tra commercio online e offline e rafforzare il legame con i tifosi e tutti gli stakeholder di settore.

L’azienda aretina Sintra, leader internazionale nelle soluzioni di business digitale, interverrà con una relazione su “Tecnologia e crescita aziendale nel settore sportivo”, illustrando le potenzialità dell’omnicanalità per ottimizzare le esperienze di acquisto e di fidelizzazione dei tifosi, oltre che un panel interamente dedicato alla gestione del mercato B2B.

Il programma della giornata includerà anche un focus sulle best practice per la gestione dei canali di vendita, un dibattito moderato da esperti di e-commerce e vendita omnicanale, e un tour riservato dell’AC Milan Museum e del Flagship Store di via Dante.

Con questo evento, Sintra segna un passo decisivo verso un modello di business sempre più digitale e interconnesso, in cui innovazione e passione calcistica si fondono per offrire nuove esperienze ai tifosi di tutto il mondo.

«“Beyond the Game” - commenta Gianni Bianchi, fondatore di Sintra, - è un evento che guarda al futuro: sarà un’occasione di confronto tra club e professionisti per innovare il settore e migliorare l’esperienza dei tifosi ben oltre i novanta minuti in campo.

Siamo orgogliosi di essere parte di questa iniziativa che unisce competenze e tecnologie per scrivere una nuova pagina nel commercio sportivo».