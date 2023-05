Simone Calori nuovo allenatore dell’Aquila Montevarchi. Stamani l’ufficialità

Arezzo, 29 maggio 2023 – L’Aquila Calcio ha affidato l’incarico di allenatore della prima squadra a Simone Calori. L’annuncio ufficiale è arrivato questa mattina. Nato a Montevarchi il 23 luglio 1980, ex calciatore professionista, Calori è cresciuto calcisticamente a San Giovanni Valdarno, iniziando la sua carriera in Serie D con la Colligiana. Dal 2000 al 2006 Calori ha vissuto 6 stagioni con la Sangiovannese tra serie C1 e C2: 132 presenze e 2 reti, conquistando la promozione in C1 nel 2004 e l’ottavo posto nella stagione successiva alla corte di mister Maurizio Sarri. Poi si è trasferito al Pisa di mister Piero Braglia, dove ha centrato i playoff la promozione in Serie B. Nel luglio 2007 è approdato in B al Mantova dove ha collezionato 18 presenze. Il 25 giugno 2008 è passato al Vicenza senza però riuscire mai a debuttare in campionato. Nel gennaio 2009 Calori è andato a Perugia in Serie C1, nella stagione successiva a Taranto, sempre in Terza Divisione. Nell’estate 2010 è tornato a Pisa e l’anno successivo ha fatto tappa a Salerno in Serie D dove ha vinto il campionato. Nel dicembre 2012 ha firmato con la Giacomense in C2, poi in D con Matera, Rimini, Città di Castello, Poggibonsi, di nuovo Sangio, prima di appendere le scarpette al chiodo con il Marzocco al termine della stagione 2018-2019, chiudendo la carriera di calciatore in serie D con 39 presenze nelle ultime 2 stagioni in azzurro. Il 28 aprile 2019, per l’ultima di campionato, è diventato allenatore degli azzurri con cui stava giocando in quel momento, subentrando all’esonerato Renato Buso.

Direttore generale era Nicola Del Grosso, che lo ha voluto fortemente a Montevarchi. Confermato la stagione successiva, il 43 enne di Castiglion Fibocchi, è stato esonerato il 21 gennaio 2020 dopo sei sconfitte consecutive, collezionando in totale 7 vittorie, 3 pareggi e 10 sconfitte. Dopo lo stop forzato causa pandemia e un anno sabbatico, mister Calori ha ottenuto il patentino “UEFA B” per allenare fino alla Serie D, ed è reduce da due anni a Terranuova Traiana. Nel primo la storica vittoria del campionato di Eccellenza, quest’anno l’amara e beffarda retrocessione nella prima serie regionale. “La dirigenza ed il direttore sono convinti di aver individuato in Calori un tecnico giovane, di prospettiva perfettamente in linea al progetto che la società porta avanti da anni – ha annunciato il Montevarchi Calcio – Il Consiglio e tutta la società danno il benvenuto al nuovo tecnico che sarà presentato ufficialmente alla stampa, assieme al Direttore Del Grosso, nei prossimi giorni”.