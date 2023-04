Silvia Chiassai: "Disponibilità di prefetto, questore e forze dell'ordine nell'intervenire per frenare la preoccupazione dei commercianti"

Arezzo, 21 aprile 2023 – Si è tenuta in Palazzo del Podestà la riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto di Arezzo, Dott.ssa Maddalena De Luca, alla presenza del Questore e dei vertici provinciali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

Un incontro richiesto dal Sindaco Silvia Chiassai Martini e aperto alla partecipazione delle Associazioni di categoria del territorio per fare il punto su una situazione diventata delicata negli ultimi mesi a seguito di furti, episodi di microcriminalità e vandalismo, da parte di alcuni individui, a danno soprattutto delle attività commerciali nel centro storico.

"Ho avuto modo di prendere atto della piena disponibilità del Prefetto, Questore e Forze dell'Ordine - afferma il Sindaco - che hanno compreso la complessità di una condizione legata ad azioni ripetute con frequenza da un numero molto ristretto, ma molto attivo, di soggetti dai comportamenti illeciti. Sono naturalmente cittadini ben noti alle Forze dell'Ordine, denunciati più volte alle autorità giudiziarie.

Il Prefetto ha voluto comunque sottolineare l'importanza di non smettere mai di denunciare queste situazioni che concorrono poi ad infliggere misure detentive più severe e quindi a bloccare il reiterarsi del fenomeno illecito. Il Questore, nello specifico, ha mostrato anche la totale disponibilità a continuare ad intraprendere sul territorio operazioni straordinarie non solo nelle ore mattutine, come è avvenuto nel recente passato, ma anche nelle ore pomeridiane e serali dove l'azione può essere più incisiva.

Abbiamo avuto la rassicurazione che saranno effettuati altri interventi aggiuntivi a cadenza settimanale per attenzionare e gestire al meglio la situazione. Un altro aspetto importante è la richiesta che il Questore ha formalizzato per un aumento di personale delle Forze di Polizia carenti da decenni nel comune di Montevarchi, pur essendo comunque anche riuscita ad ottenere almeno una volante di pattuglia nel serale che non esercitava più questa funzione da anni.

La Guardia di Finanza continuerà fattivamente con i controlli straordinari alle attività, sullo spaccio di sostanze stupefacenti e sulle abitazioni per verificare che tutto sia in regola dal punto di vista degli affitti, uno delle maggiori criticità riscontrate in questi anni per locazioni da parte di proprietari di case date con modalità irregolari, addirittura a persone che vivono di attività illecite.

La stessa disponibilità è stata confermata anche dall'Arma dei Carabinieri, costantemente operativa nel raccogliere e nel formalizzare le denunce che arrivano dai cittadini. Abbiamo avuto la dimostrazione evidente di un impegno costante di Prefetto, Questore e Forze dell'Ordine che complessivamente ci auguriamo possano portare nelle prossime settimane a risultati evidenti per frenare una preoccupazione generalizzata dei commercianti e non solo"