Sicurezza, più forze di polizia. Due agenti per il commissariato

Non potranno di certo risolvere appieno le tante problematiche di micro criminalità riscontrate da quasi un anno a questa parte nel Valdarno aretino ma, intanto, è già un passo avanti per cercare di poter combattere un fenomeno di cui se n’è parlato e molto probabilmente se ne parlerà. Dalla giornata di ieri il Questore di Arezzo, la Dottoressa Maria Luisa Di Lorenzo ha disposto, nell’ambito di una più ampia rimodulazione degli organici degli uffici e reparti sul territorio aretino, l’assegnazione di due agenti di Polizia al Commissariato di Pubblica sicurezza di Montevarchi. Una notizia, questa, anticipata nei giorni scorsi da parte del primo cittadino di Montevarchi Silvia Chiassai Martini e che ha finalmente trovato l’ufficialità dopo i tanti confronti avuti mesi fa dove più volte, soprattutto i primi cittadini della vallata, avevano richiesto più risposte ai tanti casi di spaccate o furti nelle abitazioni ai danni di commercianti o semplici cittadini. I due nuovi poliziotti hanno 34 e 29 anni, risiedono in comuni del Valdarno aretino ed hanno già avuto pregresse esperienze professionali con questa divisa con la quale continueranno a dare il proprio apporto ai fini di una più ampia e strutturata propensione esterna del commissariato, con riferimento specifico alle attività di controllo del territorio. Saranno, quindi, a operare sulla strada dando una mano a coloro che vigilano sulla popolazione e alle attività a esse collegate con l’unico e importante obiettivo di garantire più sicurezza possibile in ogni circostanza. Queste due assegnazioni testimoniano anche l’attenzione sia della polizia di Stato che delle autorità provinciali di pubblica sicurezza, come prefetto e questore, nei confronti dei rappresentanti istituzionali delle comunità locali e dei referenti delle categorie produttive che più volte avevano manifestato, anche nel recente passato, il proprio malumore per quanto accaduto.

Come non dimenticare i continui fatti di cronaca avvenuti dalla primavera del 2024 fino a poche ore fa, con due spaccate compiute ai danni di altrettanti saloni di bellezza in viale Diaz a Montevarchi, le altri due registrate a Terranuova in un punto vendita di attrezzature professionali per parrucchieri e in un bar tavola calda per poi ricordare lo scippo ai danni di un’anziana signora venerdì scorso in pieno giorno a Montevarchi, attorno alle 16 dove la donna è stata dapprima strattonata e poi derubata della borsa all’interno della quale aveva soldi ed effetti personali. Insomma, qualcosa è stato fatto sperando poi di poter avere altre buone notizie in futuro per tutelare sempre di più residenti e commercianti del Valdarno aretino.