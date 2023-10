"Siamo la maglia nera sulla differenziata". Affondo Cinque Stelle: non ci sono scuse

AREZZO

"Arezzo si posiziona in fondo alla classifica, ultimi in Toscana, per la raccolta differenziata. Il che significa che tutti gli altri comuni hanno fatto meglio di noi" il Movimento Cinque Stelle aretino commenta così i dati emersi in questi giorni. "La raccolta differenziata nel nostro Comune potrebbe essere fatta decisamente meglio, lo diciamo da molti anni ormai. Sarebbe interessante capire dall’assessore all’ambiente e al ciclo dei rifiuti a chi questa volta vada imputata la colpa. Sarà colpa del Covid che ha ostacolato l’installazione dei cassonetti intelligenti? Sarà colpa dei cittadini che non si preoccupano di differenziare correttamente? O magari, augurandoci che sindaco e giunta facciano un po’ di autocritica, la responsabilità va cercata dentro le mura di Palazzo Comunale?" Continua la nota dei pentastellati. "Stavolta c’è davvero poco da aggiungere, i dati sono impietosi, Arezzo è una città che non fa raccolta differenziata, punto e basta. Non ci sono scuse.

Come non ci sono scuse per la situazione relativa a sport, verde, sicurezza, patrimonio immobiliare, tutto lasciato all’approssimazione. Questa amministrazione ha evidenziato e manifestato un totale disinteresse, sono privi di idee, ad eccezione delle discussioni su chi sarà il prossimo candidato a sindaco".