Si rompe il termosifone. Un’aula si allaga. Disagi per gli studenti

Si rompe il termosifone e un’aula della scuola si allaga. Il guasto, con ogni probabilità, si è verificato venerdì sera. Con la scuola chiusa, l’acqua quindi ha avuto tutto il tempo di fuoriuscire e allagare la classe, la seconda C, al primo piano della scuola media Margaritone, in via Tricca. Ieri mattina all’arrivo di insegnanti e operatori Ata la sorpresa, l’aula "in balia" dell’acqua. Nell’impossibilità di potere stare in classe, i ragazzi sono stati spostati in altre aule dove le lezioni sono proseguite.