Mostra campionaria zootecnica. Opera degli allevatori da valorizzare

SUBBIANO

Una mostra dedicata agli animali da fattoria che hanno accompagnato e accompagnano il cammino dell’uomo, aiutandolo anche nel lavoro. Oggi dalle 9 alle 20 si terrà a Subbiano la 18esima edizione della mostra campionaria zootecnica, organizzata dalla Proloco di Subbiano in collaborazione con il Comune e l’Associazione allevatori provincia di Arezzo e Toscana e che ha il patrocinio della Regione e della Provincia. Una mostra, quella di Subbiano, che attinge da una fiera del bestiame storica, riproposta dal 2006 con l’intento di valorizzare il lavoro degli allevatori e far conoscere le razze dell’allevamento bovino e ovicaprino. In questa edizione sono molte le razze bovine presenti con vacche, tori, manze e vitelli: dalla chianina alla maremmana, dalla limousine alla pontremolese, dalla rara garfagnina alla calvana. Gli ovini sono rappresentati da due razze: l’appenninica e la razza sarda. Inseriti nel contesto della mostra campionaria anche cavalli, asini e alpaca, oltre agli animali da cortile. Un luogo che diventa per un giorno una grande fattoria in cui i bimbi potranno passeggiare a dorso d’asino e come un tempo si potrà godere del piacere di una bella colazione contadina nell’aia alle ore 10. All’interno dell’area anche la vendita dei prodotti dell’agricoltura e dell’allevamento. Ci sarà anche una mostra di attrezzature d’epoca, mentre A Bird Life proporrà spettacoli di falconeria e con pappagalli sia al mattino che al pomeriggio. Ci sarà anche un convegno: "Nuove sfide e prospettive per una zootecnia toscana che guarda al futuro" che si terrà alle 10 nel Salone del centro festiero che vede insieme l’Ordine dei Veterinari di Arezzo, l’Asl, Ara Toscana, Agro Zootecnica Toscana.

