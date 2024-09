Nel segno della tradizione. La domenica delle sagre

AREZZO

Domenica di fine estate a tavola con i piatti della tradizione. Spazio alle tante sagre e feste paesane aperte in città. Ultimo giorno oggi a Ponte alla Chiassa, con la Festa al Vecchio Ponte. Sarà possibile degustare i migliori piatti tipici toscani, tra cui antipasti, maccheroni al sugo, trippa, grifi, griglia, pizza e tanto altro. Apartire dalle 19 la cena, seguita da ballo liscio. La domenica lo storico pranzo con piatti speciali come lasagne e arrosti. Ultimo giorno oggi a Badia al Pino, con la sagra della bistecca. Fino a domenica 8 settembre prosegue a Subbiano, la 49° edizione di Finestate e 40esima edizione della Festa dell’Uva. Oggi per tutto il giorno ci sarà anche il Mercatino della Carabattola. Stamani alle 9 Motoincontro gastronomico Moto Club Condor, per tutta la giornata spazio alla Mostra campionaria del Bestiame e degli Animali da Cortile. Ci sarà la vendita dei prodotti derivati dagli animali in esposizione e la mostra di attrezzature d’epoca. Durante le rassegne saranno organizzati spettacoli a tema e laboratori per bambini con gli animali presenti. Stamani alle 10 colazione contadina nell’aia per tutti, alle 13 pranzo a tema. Alle 17.30 spazio al laboratorio di circo aperto a tutti per provare piatti cinesi, palline diablo, pedalò, minibici e tessuto aereo a cura della scuola di circo Sottosopra. Alle 19.30 aprono gli stand gastronomici con menù a base di funghi porcini, alle 21.15 ballo, spettacolo di giocoleria acrobatica aerea e tecniche di clown della suola di circo Sottosopra. Fino a martedì 3 settembre a Montevarchi, c’è la Festa del Perdono.

A.B.