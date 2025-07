Si perde nei boschi di Loro Ciuffenna, ritrovato in stato confusionale

Arezzo, 23 luglio 2025 – I Vigili del Fuoco del Comando di Arezzo, Distaccamento di Montevarchi sono intervenuti nella tarda mattinata su richiesta dei Carabinieri per una ricerca a persona dispersa nel Comune di Loro Ciuffenna.

Sul posto si è diretta la squadra di terra con 2 mezzi e 5 uomini e sono stati inviati dalla Sala Operativa l'elicottero Drago 63 del Reparto Volo di Arezzo, oltre al Posto di Comando Avanzato (UCL) con personale TAS (Topografia Applicata al Soccorso) ed un pilota SAPR (droni), provenienti dalla sede Centrale.

La persona, un 73enne del posto, è stato ritrovato in zona impervia cosciente ma in stato confusionale dalle squadre VF in Località Pian di Loro intorno alle ore 13, dunque, soccorso, immobilizzato e trasportato in area sicura verso l'ambulanza assieme al personale Elisoccorritore VF e sanitario 118 per l'ospedalizzazione. Sul posto anche Carabinieri e Polizia Municipale di Loro Ciuffenna.