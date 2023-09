Si ferisce una mano in azienda a Gricignano di Sansepolcro: nuovo infortunio

SANSEPOLCRO

Nuovo infortunio sul lavoro a Gricignano di Sansepolcro; è successo ieri mattina intorno alle 10, quando un uomo di 49 anni – dipendente di una nota azienda della zona – si è procurato una ferita piuttosto vistosa a un arto superiore, ma nulla di preoccupante. L’operaio era impegnato all’interno di una rimessa di attrezzature agricole e si è avvicinato a una falciatrice per le operazioni di pulizia, sollevando il tamburo contenente le lame. Nonostante il macchinario fosse spento, l’uomo è inavvertitamente venuto a contatto con una delle lame, che gli ha causato una ferita al polso lunga diversi centimetri. A quel punto, con il sangue che usciva, è stato dato l’allarme e sul posto è arrivata nel giro di pochi minuti l’ambulanza infermierizzata della Misericordia biturgense, che lo ha trasferito al San Donato di Arezzo in codice giallo. Intervenuti anche i vigili del fuoco, i carabinieri e i tecnici del Pisll (prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro) della Asl Toscana Sud Est. Come già ricordato, si è trattato del secondo incidente sul lavoro che si è verificato nella frazione biturgense di Gricignano: martedì 29 agosto scorso, alle 17.30, i mezzi dell’emergenza urgenza dell’azienda sanitaria erano accorsi per soccorrere un uomo di 60 anni; in questo caso, era stata la valvola di un compressore ad allentarsi, non mantenendo la pressione e raggiungendo al volto lo sfortunato operaio, trasferito anche lui al San Donato in codice giallo. E anche in quella circostanza erano arrivati vigili del fuoco, carabinieri e Pisll.