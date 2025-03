Si chiude la stagione teatrale alle Fornaci di Terranuova

Arezzo, 28 marzo 2025 – La stagione teatrale 2024/2025 del Teatro Auditorium Le Fornaci di Terranuova Bracciolini si avvia alla conclusione con un evento speciale. Domenica 6 aprile, alle ore 17:00, andrà in scena l’ultimo spettacolo in cartellone: Blu il colore della felicità, della compagnia livornese Pilar Ternera. Diretto da Francesco Cortoni, lo spettacolo è pensato per un pubblico dai 4 anni in su e promette di accompagnare gli spettatori in un viaggio poetico alla ricerca della felicità. Attraverso una combinazione di magia teatrale, performance dinamiche, sussurri e immagini suggestive, la rappresentazione esplora il concetto della felicità e la sua presenza costante nelle nostre vite. Con una narrazione coinvolgente, il protagonista guiderà il pubblico alla scoperta di un passaggio segreto verso la felicità, trasformando il palcoscenico in un luogo di meraviglia e scoperta.

Con questo appuntamento si chiude una stagione intensa e ricca di emozioni. Simone Martini, presidente di Kanterstrasse, ha espresso grande soddisfazione per l’annata teatrale: “Siamo felicissimi di questo anno di spettacoli: 11 appuntamenti in stagione, matinée dedicate alle scuole, saggi dei corsi di teatro e incontri di approfondimento. Dopo un anno di stop, poter tornare a vivere il teatro con il nostro pubblico è stato emozionante. Ringraziamo il Comune di Terranuova Bracciolini e Unicoop Firenze per il loro sostegno, e soprattutto il nostro pubblico, che ha riempito la sala con entusiasmo, fidandosi delle nostre proposte artistiche”.

Anche l’assessora alla cultura, Sara Grifoni, ha sottolineato il valore della stagione teatrale: “È stata un’opportunità preziosa per offrire alla comunità momenti di arte e cultura, coinvolgendo sia i più piccoli, con la rassegna Kids, sia gli adulti. Vedere tanti bambini immergersi in storie affascinanti e stimolare la loro immaginazione è stato bellissimo, così come sapere che il pubblico adulto ha trovato nel teatro un’occasione di riflessione e divertimento. Il teatro è un linguaggio universale e siamo felici di aver contribuito a creare occasioni di crescita e condivisione per tutti”.