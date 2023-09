“Si alle Primarie”. L’appello di 19 terranuovesi del mondo associativo, sociale ed economico

Arezzo, 08 settembre 2023 – La lettera è firmata da diciannove terranuovesi che rappresentano il mondo associativo, economico e sociale della città, ma anche politico. E' indirizzata ai segretari del Pd e di Azione e ai coordinatori del Partito Socialista, di Italia Viva e dell’Associazione Sandro Pertini, nonchè a tutta la popolazione. Chiedono alla coalizione "Insieme Per Terranuova" un percorso che preveda le primarie come metodo di scelta del prossimo candidato sindaco e della lista elettorale, come aveva chiesto, nei giorni scorsi, Mauro Di Ponte. "Una proposta che ci trova ampiamente concordi e che vogliamo sostenere con questa nostra lettera - hanno scritto i firmatari - Scriviamo in quanto cittadini che vivono, lavorano e operano a Terranuova, che conoscono bene il tessuto sociale della città, frequentano luoghi di svago e di aggregazione e hanno ben chiara la tradizione e la voglia di partecipazione della nostra comunità. Siamo contenti che in un momento come questo, nel quale si stanno definendo le regole per la selezione del prossimo candidato sindaco, sia stata portata all’attenzione di tutti coloro che possono scegliere queste regole l’importanza del più ampio coinvolgimento dei simpatizzanti della coalizione e dei cittadini più attenti alla vita politica di Terranuova”, hanno aggiunto.

"Da tempo ormai siamo abituati a prendere parte al processo di scelta dei candidati: è stato così dieci anni fa e vorremmo che questa tradizione democratica potesse rinnovarsi anche in vista delle prossime elezioni amministrative. Ognuno di noi si trova, per lavoro o per volontariato, a partecipare attivamente alla vita della comunità - hanno proseguito i firmatari - Una partecipazione e un impegno che nascono dal legame profondo che abbiamo con la città ma anche dalla consapevolezza che a Terranuova la voce delle associazioni, del mondo del lavoro e dell’impresa, di tutti coloro che dedicano il loro tempo e le loro capacità a tenere viva la comunità ha trovato ampio ascolto nella definizione e concreta attuazione delle politiche di governo del nostro Comune." "In questi anni abbiamo visto crescere Terranuova, per opportunità di lavoro, vitalità associativa, opere, servizi ed appuntamenti culturali. Tutto ciò - hanno concluso - ci ha reso fieri, e in molti casi ci ha spinto a investire ancora di più in termini di impegno, risorse e iniziative nel nostro territorio, proprio perché ci siamo sentiti parte di una comunità coesa, dinamica e solidale. Una comunità capace di collaborare pur nel rispetto delle differenze, di includere senza uniformare. La partecipazione e il dialogo sono valori che costituiscono la base della nostra identità e alimentano quel senso di appartenenza che tanto è cresciuto in questi anni. Valori che conoscete bene anche voi e siamo fiduciosi che vorrete alimentare preferendo un percorso che preveda le primarie come metodo di scelta del prossimo candidato sindaco e della lista elettorale".

La lettera è stata firmata da: 1. Daniele Lapi (Presidente di Arkadia Onlus e Presidente del Circolo “Il Pallaio”) 2. Leonardo Ciarponi (Dipendente Pubblico e Capogruppo PD) 3. Erika Citeriori (Impiegata e Volontaria della Misericordia) 4. Alberto Checchi (Architetto e Musicista) 5. Laura Conti (Lavoratrice ABB) 6. Fabio Bracciantini (Fisioterapista, dirigente nella Sanità Pubblica) 7. Valentina Ermini (Architetta e Musicista Filarmonica Giuseppe Verdi) 8. Lidia Fabiani (Pensionata, attiva nel mondo dell’associazionismo) 9. Piero Senzamici (Imprenditore) 10. Andrea Morbidelli (Imprenditore) 11. Veriana Stagi (Commerciante e membro della Proloco) 12. Roberto Italiano (Operaio specializzato) 13. Cristina Tagliamento (Imprenditrice) 14. Carmine Mavino (Imprenditore) 15. Chiara Giunti (Collaboratrice Circolo MCL Malva) 16. Filippo Lalli (Impiegato FIMER) 17. Denis Ferri (Carrozziere e Presidente Associazione Primavera Monticello) 2. 3. 18. Caterina Bronzi (Dirigente azienda commerciale) 19. Simone Finocchi (Assicuratore e Direttore Generale ASD Terranuova-Traiana