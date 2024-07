Shopping sotto le stelle, torna la notte bianca degli acquisti

Arezzo, 4 luglio 2024 – Calici in alto, verso le stelle. Si aprirà con un brindisi inaugurale la quindicesima edizione di “Shopping Sotto le Stelle”, la grande festa degli acquisti organizzata in concomitanza con l’avvio dei saldi dalla Confcommercio delle province di Firenze-Arezzo, con il patrocinio del Comune di Arezzo e il contributo di Banca Popolare di Cortona. Sabato 6 luglio, alle ore 19.30, il ritrovo è fissato in Corso Italia 109 all’altezza del nuovo locale Vini di Toscana.

L’inaugurazione, anche quest’anno, vedrà la partecipazione dei vertici dell’associazione di categoria e degli operatori, pronti a trasformare il centro storico in un vivace festival all'aperto per dare un'ulteriore spinta agli affari e attirare numerosi visitatori nei negozi, bar e ristoranti.

Con oltre 300 attività coinvolte, il centro storico si animerà a partire dalle ore 20 con negozi aperti fino a mezzanotte, aperitivi, dj set, musica dal vivo, balli di gruppo, intrattenimento e cene sotto le stelle. Piazza San Jacopo ospiterà la "Fiesta Latina" di Salsa Na Mà, con esibizioni di ballo su ritmi sensuali e travolgenti.

In via Roma, davanti ai Portici, la Dream Dance proporrà balli di gruppo e spettacoli per tutte le età. Via Crispi e via Roma saranno chiuse al traffico per accogliere le "cene sotto le stelle" organizzate dai ristoratori locali, con i tavolini all'aperto che contribuiranno a creare un'atmosfera unica per una serata di gusto e relax sotto il cielo di Arezzo.

Alle 22 in piazza Sant'Agostino si aggiungerà la "Notte dei Colori" grazie al supporto di Conad e Tserve: la piazza si trasformerà in un palco aperto a grandi e piccoli, con lo show musicale di Enzo Scartoni a fare da colonna sonora e l’illuminazione offerta da oltre 2mila palloncini a led che saranno distribuiti gratuitamente e serviranno a ritmare il tempo insieme alle persone che ballano.

Tra le novità da non perdere di quest’anno, la collaborazione tra Confcommercio e Casa Museo Ivan Bruschi: chi farà acquisti nei negozi del centro la sera del 6 luglio, entro il 21 luglio potrà visitare al costo speciale di 1 euro, presentando lo scontrino, la mostra “La libera maniera.

Arte astratta e informale nelle collezioni Intesa Sanpaolo”. Aretini e turisti potranno così ammirare una selezione di trentaquattro opere che rappresentano la diversificata esperienza artistica italiana tra le due guerre, con lavori di Lucio Fontana, Alberto Burri, Corrado Cagli, Emilio Vedova, Gillo Dorfles, Bruno Munari e molti altri autori.