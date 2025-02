Shoah, incontro con Camillo Brezzi

L’amministrazione prolunga il giorno della memoria con nuove riflessioni. E lo fa con un nuovo monito alla pace e con un no deciso a tutte le guerre. Il Comune di Subbiano ha organizzato un evento con il professor Camillo Brezzi, direttore scientifico della Fondazione Diari di Pieve Santo Stefano, per venerdì 7 febbraio alle ore 17 con "Riflessioni sulla Shoah", dando così seguito alle parole di Liliana Segre: "Ricordare è una scelta… una scelta che deve avvenire tutti i giorni, non solo il Giorno della Memoria". Non tutto deve avvenire e finire il 27 gennaio, e venerdì prossimo sarà l’occasione per una riflessione collettiva su una memoria terribile. E in più si aggiungeranno anche nuovi spunti, visto che venerdì cade la Giornata contro il bullismo, ripercorrendo quindi una storia che può portare anche oggi alla negazione dell’altro.