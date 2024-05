Sfilata di moda. Gli abiti creati dagli studenti

I 100 anni di Villa Masini, splendido edificio in stile liberty di Montevarchi, set anche del capolavoro di Roberto Benigni "La Vita è bella", ha ospitato nei giorni scorsi una serie di eventi, tra cui una sfilata di abiti da sposa che ha visto coinvolte le ragazze dell’indirizzo Moda dell’Isis Valdarno di San Giovanni. Le studentesse con il supporto dei docenti Silvia Chialli Frangipani, Sebastiano D’Ammassa, Pietro Ferone, Bruna Panagia, Claudia Scali ed Elisabetta Simonti, hanno realizzato abiti ispirati allo stile del ‘900 ed hanno sfilato nella serata di gala che si è tenuta in quello che i montevarchini chiamano affettuosamente "Il Palazzo del Nonno". Tra le altre iniziative, la mostra curata da Marcello Bossini "Sciarpe del Centenario" dell’artista Vincenzo Nasuto che sarà visitabile fino al 31 maggio prossimo. Presenti all’evento - che ha riscosso grande successo - oltre al sindaco di Montevarchi Silvia Chiassai Martini, anche la vicepreside dell’istituto scolastico sangiovannese Lucia Bellacci in rappresentanza del dirigente Roberto Santi, Nasuto, i docenti responsabili del progetto ed il press team dell’Isis Valdarno, che ha documentato l’unicità del momento, con fotografie e video a cura del professor Nicola Impallomeni. Villa Masini si sviluppa su tre livelli, con una torre angolare. Al suo interno opere in ferro battuto, un vestibolo ottagonale, vetrate policrome, soffitti decorati da stucchi e pavimenti in legno. Senza dimenticare il giardino, con la fontana e la limonaia. Fu fatta costruire dall’imprenditore Angelo Masini, autentico self-made man, che creò una delle fabbriche storiche della città, La Familiare, specializzata nella produzione di cappelli.