Settore edile, muratori e manovali per imprese

1 MANOVALE EDILE

Si cerca tirocinante per azienda che si occupa di sondaggi geognostici e lavori di consolidamento per supportare gli operai specializzati, all’interno di cantieri edili, durante le operazioni di perforazione e trivellazione. Lavoro part time, sede Arezzo. Disponibilità alle trasferte in Toscana. Codice: AR-222314. Scadenza: 25 aprile.

1 MURATORE

Si cerca muratore in mattoni per impresa edile di Montemignaio per lavori di pavimentazione, intonaci, cappotti, carpenteria e manutenzioni varie in cantieri del Casentino e Firenze con rientro in giornata. Contratto a tempo determinato con possibilità di proroga. Lavoro full time. Codice: AR-222121. Scadenza: 21 aprile.