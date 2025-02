Sessualità e affettività. L’Asl incontra la scuola

L’Asl Toscana sud est ha incontrato 1400 studenti e studentesse del Valdarno. Il faccia a faccia si è svolto in occasione dell’assemblea studentesca dei Licei Giovanni da San Giovanni per affrontare alcune tematiche, come le malattie sessualmente trasmissibili e le dipendenze affettive. Mercoledì, al Palagalli, hanno partecipato la responsabile ostetrica dell’Unità funzionale attività consultoriali della zona distretto del Valdarno, Stefania Mugnai, la ginecologa Serena Pinzauti, l’ostetrica Laura Baroni e lo psicologo e psicoterapeuta dell’Unità funzionale infanzia e adolescenza del Valdarno, Giovanni Salerno. L’iniziativa è stata sostenuta dalla dirigente scolastica Lucia Bacci e dal corpo docente e ha visto un’attiva partecipazione degli studenti e delle studentesse.

"La sessualità e l’affettività - ha detto la dottoressa Mugnai - sono tematiche importanti da trattare fin da giovani per un sano sviluppo relazionale. Nel corso dell’incontro è stato dedicato ampio spazio alla prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse e ai servizi territoriali come il Consultorio per poter prendere ogni informazione necessaria e orientarsi anche nei sistemi di contraccezione. Il dialogo con le ragazze e i ragazzi è prezioso e li ringrazio per aver scelto di condividere questo spazio di educazione alla salute con noi". "Controllo, gelosia ossessiva, isolamento da amici e familiari, sono tutti segnali di una relazione disfunzionale e manipolatoria – ha detto il dottor Salerno – Per questo parlarne con i giovani, educarli a una sana relazione affettiva diviene fondamentale per accrescere in loro consapevolezza". In Valdarno è attivo anche il progetto Yongle, una chat di ascolto per amplificare la rete relazionale tra coetanei.

Francesco Tozzi