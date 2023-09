Servizio Civile nella Asl, domande fino al 28 settembre

Arezzo, 19 settembre 2023 – C'è ancora tempo per presentare le domande per il bando del Servizio Civile Universale Digitale dell’Asl Toscana Sud Est “Digitali si diventa”, in scadenza giovedì 28 settembre alle ore 14.

Nove giorni a disposizione per partecipare al progetto dedicato ai giovani che fa parte del programma di intervento “SCD – La Sanità toscana nel digitale”, presentato in co-programmazione con altre Aziende sanitarie della Regione Toscana e finanziato con decreto del Capo Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale. 39 i posti disponibili in varie sedi delle tre province della Asl Toscana sud est, Grosseto, Siena e Arezzo.

I volontari svolgeranno il ruolo di facilitatori digitali e avranno il compito di incrementare l’autonomia digitale degli utenti con lo scopo di snellire il percorso di presa in carico e consentire agli utenti di poter accedere al alcuni servizi senza necessariamente recarsi nelle sedi attraverso il miglioramento dei percorsi digitali già attivati in Azienda.

In particolare, accogliendo i cittadini nelle sedi di svolgimento del progetto e una volta valutata la necessità rispetto al livello di conoscenza dell’utilizzo dei dispositivi informatici, i giovani si attiveranno in tempo reale per risolvere il gap digitale dell'utente, ad esempio educando all’utilizzo di dispositivi digitali presenti come totem puntoSI, macchine riscuotitrici ticket o facilitando i cittadini nell’attivazione di strumenti telematici, come app Toscana Salute, SPID, CIE.

Al termine del servizio, in relazione alle attività svolte, sarà rilasciata una certificazione delle competenze acquisite da parte dell’ente certificatore ARTI (Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego). Si tratta di una importante opportunità di crescita personale e professionale per i giovani che risiedono nel territorio della Asl Toscana sud est, un canale per avvicinarsi in maniera costruttiva al sistema sanitario.

Il Servizio Civile opera nel rispetto dei principi che la Asl Toscana sud est sostiene: partecipazione, inclusione e utilità sociale, con un’ottica di potenziamento dell’occupazione giovanile. Possono partecipare ragazze e ragazzi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che non abbiano superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di invio della domanda.

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda esclusivamente attraverso la piattaforma Domande on line (DOL), raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. Per accedere alla piattaforma è necessario possedere lo SPID. Il progetto avrà durata di 12 mesi e sarà avviato entro il 28 dicembre 2023.

Maggiori dettagli sul sito della Sud est alla pagina: https://www.uslsudest.toscana.it/notizie/39-posti-disponibili-per-il-servizio-civile-universale-digitale.