Servizio civile. Aperto il bando

C’è tempo fino al 18 febbraio per partecipare al nuovo bando del servizio civile universale "Inclusivamente 2025 - Percorsi educativi per bambini e adolescenti". Si tratta di un progetto Anci a cui ha aderito il Comune di Bibbiena per dare continuità ad alcuni servizi a carattere sociale. Ci sono due posti disponibili ed è rivolto a ragazzi e ragazze tra i 18 e 28 anni. I vincitori del bando saranno impiegati nel settore educazione ed animazione socio-educativa e si occuperanno di attività post-scuola e tutoraggio scolastico.