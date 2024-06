Serie di iniziative per ricordare. Giacomo Matteotti

L’associazione informale "Montevarchi-Casa Comune" lancerà una serie di iniziative pubbliche per ricordare Giacomo Matteotti, il segretario del Partito Socialista Unitario, rapito e assassinato il 10 giugno 1924 da una squadra fascista. "In Italia sono più di mille le vie e piazze intitolare a Matteotti – ha ricordato l’associazione – Una delle più grandi e ampie è sicuramente a Montevarchi, ma nei giorni in cui ricorre l’anniversario della sua morte per mano fascista e per volontà di Mussolini, nella nostra città non ci sarà alcun omaggio". Montevarchi-Casa Comune si impegnerà quindi a fare un degna celebrazione di un padre nobile con iniziative pubbliche commemorative , di studio della figura politica e intellettuale. Lungo la strada a lui intitolata sarà apposto un elemento celebrativo del centesimo anniversario.