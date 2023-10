Sergio Massetti e Gianfranco Gobbini a Sansepolcro Art Gallery

Due artisti diversissimi fra loro ma che da tempo si frequentano ed espongono insieme: Sergio Massetti e Gianfranco Gobbini sono i protagonisti dell’esposizione che ha aperto i battenti alla Sansepolcro Art Gallery e che proseguirà fino a venerdì 3 novembre. Massetti, illustratore, grafico, scultore residente a Fighille ha perfezionato la sua tecnica espressiva nel corso di decenni lavorando per aziende di medie e grandi dimensioni realizzando opere per fini pubblicitari, scenografici, espositivi ma anche packaging e pop up di elaborata cartotecnica. Da qualche anno ha iniziato il suo personalissimo percorso artistico, esibendo opere originali per tema e materiale con notevole successo di pubblico. A Sansepolcro presenta creazioni incentrate sul riciclo di oggetti in metallo, in alcuni casi votate anche a un utilizzo pratico, in altri esclusivamente frutto di una personalissima ricerca estetica. Gobbini è di Città della Pieve. Segue da autodidatta la strada della pittura dimostrando fin dall’età di tredici anni un’innata propensione artistica verso il disegno e il colore. Con il tempo ha maturato una pittura astratta che deriva dalla profonda osservazione della natura. Costruisce l’architettura dei propri dipinti attraverso complesse stratificazioni cromatiche.