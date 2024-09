Serata contro la violenza al Verdi. Ospiti Kostner, Tacconi e Leggeri

Sono sei i grandi personaggi che hanno dato un importante contributo alla cultura dello sport che calcheranno il 27 settembre il palcoscenico di Harmony Award #StopViolence. Sul palco del Teatro Verdi saliranno due campioni del rettangolo verde del calibro di Filippo Galli, ex giocatore e tecnico che ha scritto la storia del calcio italiano, e l’ex portiere e capitano bianconero Stefano Tacconi. Accanto a loro, anche la celebre Carolina Kostner, già bronzo olimpico e campionessa mondiale di pattinaggio artistico sul ghiaccio e due fuoriclasse della pallavolo italiana, Ferdinando "Fefé" De Giorgi, CT dell’Italvolley maschile, e l’ex capitana azzurra Manuela Leggeri, oggi parte del team tecnico di Julio Velasco alla guida della Nazionale femminile.

A chiudere il cerchio il giornalista Lorenzo Dallari, esperto di volley, ex vicedirettore di Sky Sport e attuale direttore editoriale della Lega di Serie A. Sveltati ieri i nomi della II edizione della manifestazione organizzata dal Comune di Monte San Savino, con il coordinamento dell’Associazione Premio Internazionale Semplicemente Donna e come main sponsor Estra. "E’’ un grande orgoglio per noi presentare questa manifestazione - ha sottolineato il sindaco Gianni Bennati - in cui sport, cultura e giornalismo si schierano uniti contro ogni tipo di violenza. Una giornata ricca di appuntamenti che inizierà venerdì pomeriggio con le associazioni sportive del territorio, che animeranno le vie e le piazze del centro storico, per poi proseguire a teatro con la cerimonia di premiazione".

Ad anticipare le emozioni della serata al Teatro Verdi, infatti, nel corso del pomeriggio, il centro storico savinese diventerà un vero e proprio sport village all’aperto con l’iniziativa "Play Together Alleniamoci contro la Violenza" che, anche quest’anno, vedrà il coinvolgimento di ben diciotto società sportive del territorio aretino e della Valdichiana, pronte ad unirsi in un messaggio corale contro ogni genere di violenza e discriminazione. "Da moltissimi anni siamo impegnati in eventi che hanno come mission il contrasto contro ogni forma di violenza e la sensibilità verso tematiche di integrazione e rispetto. - dichiarano Angelo Morelli e Chiara Fatai dell’associazione Premio Internazionale Semplicemente Donna. "Siamo certi che questa iniziativa, che per noi rappresenta il preludio della prossima edizione del Premio Semplicemente Donna in programma a novembre, diventerà un appuntamento prestigioso e di grande risonanza".