Seme Jazz Quintet. Concerto di Natale a Spazio Seme

La sera di Natale, appuntamento nei locali di Spazio Seme in via del Pantano ad Arezzo con ottima musica e buona compagnia.

Domani infatti alle ore 21,15 si svolgerà il "Concerto di Natale - Jazz & Gospel concert".

In programma una coinvolgente formula musicale con la fusione di classici americani, repertorio Jazz, e brani di compositori italiani dello scorso secolo.

L’evento a cura di Seme Jazz Quintet vedrà esibirsi in via del Pantano: Gianni Bruschi alla voce, Ivan Elefante alla tromba, Santiago Fernandez al piano, Francesco Sarrini al contrabbasso, Federico Montagnoli alla batteria.

Non mancheranno canzoni corali spiritual/gospel e classici natalizi, con la partecipazione di Giulia Bruschi, Elisa Bruschi, Lucio Bruschi.

Per trascorrere la notte di Natale all’insegna della musica e in buona compagnia basta presentarsi a Spazio Seme. Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere o chiamare: [email protected] 3381501267.