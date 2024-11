Se comanda la teoria del caos

Il licenziamento via posta elettronica certificata di 33 dipendenti di Abb E-Mobility riapre il tema delle crisi d’impresa che non risparmiano più nemmeno il laborioso Valdarno, anche se dall’incontro di ieri tra azienda e sindacati arrivano segnali positivi per l’adozione di ammortizzatori sociali. L’innovazione tecnologica ha portato all’introduzione di prodotti di qualità che creano vantaggi competitivi, ma i mercati sono saturi e la concorrenza elevata contrae i margini. Non ci sono altri modi per affrontare la crisi se non guardare avanti, oltre la propria finestra, immaginando cosa può riservare il futuro. Eppure la "teoria del caos" è il modello matematico più usato per motivare le crisi dell’economia globale. Un caos che può far danni anche da queste parti.

Federico D’Ascoli