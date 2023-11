Scuole: i voti di Eduscopio. La provincia batte la città

E’ la pagella annuale delle scuole. Quella che ci dice se uno studente diplomato troverà lavoro o se farà il mestiere per cui si è preparato. I voti li ha dati la classifica 2023 di Eduscopio sulla qualità delle scuole. Sia quelle che preparano alla ricerca di un lavoro sia quelle propedeutiche a proseguire il percorso di studi con l’università. Anche in provincia di Arezzo si possono trovare il tipo di scuola a cui si è interessati in un raggio di 30km e il criterio di confronto che interessa di più tra: la percentuale di ragazzi che lavorano entro 2 anni dal diploma e la coerenza del lavoro trovato con gli studi compiuti. Ma anche altre informazioni su cosa fanno i diplomati: università, lavoro o altro, sulla stabilità del lavoro (tempo determinato o indeterminato), la distanza da casa.

Secondo la classifica qui a vincere sono di nuovo le scuole della provincia. Mettendo come parametro una scuola propedeutica al lavoro e inserendo l’indirizzo tecnico economico in un raggio di 30 km, la più accreditata è il Guido Marcelli a Foiano con indice di occupazione 80,65 che riguarda cioè coloro che hanno lavorato almeno 6 mesi entro i primi due anni dal diploma, segue il Buonarroti Fossombroni di Arezzo a 62,27 poi il Città di Piero a Sansepolcro oltre il 49 e il Laparelli Signorelli di Cortona al 42,85. Inserendo l’indirizzo tecnico tecnologico al primo posto il Fermi di Bibbiena 82,47, poi il Vegni di Cortona al 73,4, il Galilei di Arezzo al 67,82, il Fanfani Camaiti di Pieve, il Vasari di Arezzo e il Buonarroti Fossombroni di Arezzo. Se l’indirizzo scelto è professionale e servizi a trovare lavoro meglio sono gli studenti del Buonarroti di Caprese al 59,14, poi quelli del Vegni di Cortona al 56,69, seguiti dal Camaiti di Pieve al 55,71, dal Vasari di Arezzo, dal Buitoni di Sansepolcro, dal Severini di Cortona e dal Magiotti di Montevarchi. Tra i professionali in ambito industria e artigianato spicca il Fermi di Bibbiena con indice di occupazione dopo 6 mesi al 80,55, poi il Marcelli di Foiano al 75,47, il Margaritone di Arezzo al 72,56, il Giovanni da Castiglione di Castiglion Fiorentino, il Buitoni di Sansepolcro.

Se invece la ricerca della scuola superiore è finalizzata a proseguire gli studi, in ambito classico vince il Varchi di Montevarchi al 74,98, poi il Liceo Petrarca di Arezzo, quindi il Signorelli di Cortona. Con interesse per l’ambito scientifico i più preparati risultano gli studenti usciti dal Città di Piero a Sansepolcro con indice Fga (che mette insieme la Media dei Voti e i Crediti) 81,56, poi il Varchi di Montevarchi al 78,2, il Giovanni da Castiglione di Castiglion Fiorentino al 77,64, ultimo il liceo Redi. In scienze applicate spicca il Redi di Arezzo al 72,28, seguono il Città di Piero a Sansepolcro, poi il Varchi a Montevarchi e il Piero della Francesca di Arezzo. Per le scienze umane il Colonna di Arezzo e San Bartolomeo a Sansepolcro. In scienze umane ambito economico sociale ci sono il San Bartolomeo a Sansepolcro, seguito dal Colonna di Arezzo e dal Giovanni da Castiglione. Se lo studente fosse interessato all’ambito linguistico vince il liceo Redi di Arezzo al 66,99 seguito dal Città di Piero di Sansepolcro, poi Colonna e Giovanni da Castiglione.