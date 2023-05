Scuole, ecco tutti gli investimenti

Il sindaco di Bibbiena Filippo Vagnoli fa il punto sugli investimenti fatti in questi anni sulle scuole. "Abbiamo ricevuto 700 mila euro per l’efficientamento della scuola primaria di Bibbiena con il rifacimento di tetto, infissi e cappotto esterno. Abbiamo in corso l’efficientamento energetico nella scuola media Bibbiena. Con un investimento di più di 2 milioni di euro, stiamo concludendo la costruzione della nuova scuola materna di Soci nel contesto della cittadella scolastica. Abbiamo vinto 3 milioni di euro per ristrutturare la scuola primaria di Soci, che sarà oggetto di un corposo intervento per la sicurezza sismica dell’edificio e verrà efficientata a livello energetico".

Interventi che hanno messo in sicurezza tutte le scuole bibbienesi.