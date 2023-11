Scuola ringrazia la Misericordia: "Grande opera"

VALDARNO

Hanno raggiunto Prato, rispristinando i locali, allagati, di una scuola, in particolare di un laboratorio che ospita ragazzi autistici. Il preside dell’istituto ha preso "carta e penna" e ha scritto una lettera di ringraziamento. Protagonisti, gli uomini della Misericordia di San Giovanni e Cavriglia, che in questi giorni drammatici si sono recati all’istituto comprensivo "Ghandi" di Galciana e hanno ripulito dall’acqua e dal fango un locale del plesso. Così il professor Mario Battiato, dirigente scolastico, ha ritenuto opportuno inviare una missiva al governatore Alberto Cuccuini. "Desidero ringraziarla, a nome mio personale e di tutta la comunità scolastica da me diretta, per il generoso e fattivo contributo fornito da una squadra della sua Confraternita di Misericordia per ripristinare i locali del plesso ‘Zipoli’ di Galciana di Prato destinati alle attività laboratoriali dei ragazzi con grave disabilità legata allo spettro autistico. Questi locali sono stati devastati da un’ondata di piena e l’acqua ha raggiunto i 70 cm di altezza. I suoi ragazzi, con una grande energia e competenza, hanno provveduto a rimuovere gli arredi, aspirare l’acqua residua e pulire il pavimento, facilitando così concretamente il lavoro di pulizia approfondita da svolgere successivamente – ha aggiunto il dirigente scolastico pratese nella lettera indirizzata a Cuccuini – Sono sinceramente commosso per la grande prova di solidarietà che questi giovani hanno voluto darci in questo momento difficilissimo per tutti noi". Già nella notte tra giovedì e venerdì della scorsa settimana la Misericordia di Cavriglia e San Giovanni aveva raggiunto la zona alluvionata con un’ambulanza per soccorrere persone rimaste in acqua molto tempo e affette da varie patologie, salvate dai vigili del fuoco. E’ stata inoltre organizzata una raccolta di materiale per la popolazione colpita da questo immane disastro.