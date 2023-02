SCUOLA PRIMARIA "LEONARDO DA VINCI" (ISTITUTO COMPRENSIVO MAGIOTTI) - MONTEVARCHI

La scuola non è solo un luogo dove si apprendono le discipline, ma è anche uno spazio dove si coltiva la mente, si cresce da soli e come gruppo, si vivono diverse esperienze didattiche e laboratoriali stimolanti, dentro e fuori i banchi, e si coltiva la propria creatività. Quest’anno, a conclusione di questo ciclo didattico quinquennale, ci è stato proposto un progetto sulle arti audiovisive chiamato "Cinema per la scuola".

Il percorso, iniziato lo scorso dicembre, si concluderà a giugno ed ha come obiettivo ultimo quello di avvicinare noi studenti al magico mondo del cinema, per arrivare poi alla creazione di un cortometraggio, nel quale saremo protagonisti attivi come attori e come operatori cinematografici.

Il progetto prevede, inoltre, incontri con esperti del settore e visioni di film tematici che hanno come protagonisti bambini della nostra età e come obiettivo quello di farci guardare, attraverso loro, la realtà con occhi diversi.

Questa è la prima volta che il progetto viene proposto ed accettato dal nostro Istituto e ci riteniamo molto fortunati perché siamo l’unica classe scelta per realizzarlo.

In uno dei primi incontri, l’esperto ha presentato le varie figure professionali che servono per la realizzazione dei film e spiegato il modo in cui vengono effettuate le riprese.

Partecipare ad un corso di cinema a scuola è un modo per noi, non solo per ampliare le nostre conoscenze, ma avere uno sguardo nuovo sulle cose. Conoscere, ad esempio, i dettagli e le tecniche di realizzazione di un film che non conoscevamo né immaginavamo - come il lungo processo di lavorazione, i vari tipi di inquadrature, tutte le figure professionali necessarie per la realizzazione di un lungometraggio - ci ha reso più interessati all’argomento, ci ha aperto la mente. Capita ora che, quando andiamo a vedere un film, riusciamo ad apprezzare e comprendere alcuni dettagli che prima erano per noi nascosti.

Il momento più atteso di questo progetto è sicuramente la realizzazione del cortometraggio: costruire un nostro progetto in cui noi, come veri attori ed operatori dei cinema, creeremo un film che ci emoziona. C’è chi tra di noi desidera essere attore o attrice, chi segretaria di produzione e chi si immagina dietro una macchina da presa.

Certo non sarà facile, per alcuni di noi interpretare un ruolo, imparare delle battute e recitare di fronte ad una videocamera ma è un modo per superare le proprie timidezze ed insicurezze. Sarà una sfida per noi ma anche un altro piccolo gradino per la nostra crescita che anche la magia del cinema potrà aiutare a raggiungere.