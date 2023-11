Scuola per piloti: il Margaritone spicca il volo

Specializzare gli studenti fin dalle superiori con percorsi di studio ad hoc, più attinenti che mai alla realtà. Potrebbe esssere spiegato così l’ultimo investimento del Margaritone, l’istituto tecnico che poche settimane fa ha inaugurato un simulatore di volo acquistato grazie a fondi europei. Una torre di controllo, una cabina di pilotaggio che riproduce fedelmente tutto ciò che un pilota di Boeing 737 di trova davanti. Un investimento pari a 500 mila euro e che permetterà alla scuola di via Golgi di avviare ragazzi e ragazze alla pratica del volo. "Poi starà a loro decidere se prendere il brevetto, se intraprendere la carriera civile, oppure quella militare - ha spiegato il preside Roberto Santi - certo è che avremo in questo modo la possibilità di formare anche personale di terra".

Una scuola che guarda al domani, cercando di "creare" tecnici e personale qualificato non solo nel settore dei trasporti come quello legato al simulatore. Anche perchè in Toscana il Margaritone è l’unica scuola pubblica dotata di un apparecchio del genere, una strumentazione al passo con i tempi che permetterà quindi a tanti studenti di potersi avvicinare a questo mondo. Un progetto che porta quindi il Margaritone di Arezzo tra i primi istituti italiani, con (per adesso) oltre 10 classi interessate da questo progetto certamente all’avanguardia.