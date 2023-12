Scuola per pastori al bis. Ampliato il programma nelle aziende del Parco

di Sonia Fardelli

La scuola per pastori concede il bis dopo il successo ottenuto quest’anno con 167 domande per 8 posti disponibili. Le iscrizioni per l’edizione 2024 sono già aperte e lo rimarranno fino al 31 gennaio. Anche per il nuovo anno saranno 8 i posti disponibili e gli studenti saranno impegnati in lezioni teoriche e pratiche e in un periodo di stage presso le aziende dei Comuni del Parco. Rispetto allo scorso anno il programma è stato ampliato ed è ancora più ricco e interessante, con nuovi moduli e nuove uscite in campo. ShepForBio è un progetto cofinanziato nell’ambito del programma LIFE dell’Unione Europea ed ha come obiettivo quello di conservare alcuni habitat di prateria della Rete Natura 2000 attraverso il coinvolgimento di pastori e allevatori e la valorizzazione del loro lavoro, inteso come strumento che garantisca la conservazione di questi ambienti e della ricca biodiversità che li caratterizza. Un modo per salvare un lavoro che sta scomparendo e che serviva a preservare un certo habitat naturale.

"Le attività dell’uomo in un progetto di sviluppo sostenibile, contribuiscono alla salvaguardia della biodiversità. Il Parco è fermamente convinto – dice il presidente Luca Santini – che l’apporto responsabile dell’uomo rinforzi l’interdipendenza virtuosa tra produzione di beni e servizi e conservazione degli ecosistemi". Lo scorso anno hanno risposto all’appello del Parco 167 persone provenienti da tutta Italia e desiderose di cambiare lavoro e vita. Una scelta a tutta natura fatta in gran parte da persone sui trent’anni di età, ma non sono mancate domande anche da persone più mature. Poi alla fine solo 8 giovani sono riusciti ad entrare alla scuola per pastori. La SheperdSchool prevede un percorso di formazione in grado di fornire ai partecipanti strumenti teorici e pratici di base utili all’avvio di una nuova attività, tenendo particolarmente conto dei temi attuali che gli ambienti montani si trovano a contrastare: gestione del conflitto con i predatori, mitigazione degli impatti climatici, valorizzazione dei servizi ecosistemici legati alla tutela della biodiversità e delle risorse. Nell’ambito del progetto saranno realizzati quattro cicli di formazione. Le lezioni teoriche si terranno nei fine settimana da aprile a giugno, per dare la possibilità di partecipare anche a chi attualmente ha un altro impiego. I corsi saranno tenuti da docenti, ricercatori ed esperti appartenenti ai partner di progetto. L’iscrizione alla scuola è gratuita e i partecipanti saranno selezionati in base alle esperienze, attitudine e motivazione. Agli aspiranti pastori il progetto offre alloggio gratuito.