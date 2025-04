"Scuola, niente sopralluogo". L’opposizione all’attacco

L’opposizione in Consiglio comunale a Bibbiena attacca sindaco e giunta per aver rinviato di mese in mese un sopralluogo nelle scuole che la Lista di Comunità aveva richiesto già dalla scorsa estate. "Fin dall’inizio del nostro mandato abbiamo espresso disponibilità a collaborare su temi fondamentali per la nostra comunità. La scuola è senz’altro uno di questi - dicono dalla Lista di Comunità - Non ci interessano le polemiche sterili né le passerelle: ci interessa conoscere da vicino lo stato degli edifici scolastici, ascoltare le esigenze di chi li vive ogni giorno e proporre soluzioni e progettualità concrete. È con questo spirito che, giá ad agosto, avevamo chiesto formalmente di poter visitare i plessi scolastici del Comune, accompagnati dal personale tecnico senza ricevere risposta.

Dopo ulteriori sollecitazioni, a dicembre l’assessore alla scuola ci aveva assicurato la disponibilità alla visita dopo le festività natalizie. Un’apertura che abbiamo accolto con favore, confermando la nostra disponibilità". Ma poi la visita non c’è stata e a marzo la Lista di Comunità ha presentato un’interrogazione per sollecitare l’individuazione di una data certa. "Il 28 marzo ci è stato finalmente comunicato un appuntamento: giovedì 17 aprile, alle 8.30 a Soci e alle 10 Bibbiena - dicono - Una notizia che, dopo mesi di silenzi, era sembrata almeno un passo avanti. Peccato che in questi giorni è stato comunicato l’ennesimo rinvio. Visita rimandata a data da destinarsi. Ancora una volta. Ciò che ci colpisce non è solo il continuo slittare di un impegno tanto semplice quanto importante, ma l’atteggiamento dietro a questo comportamento: una chiusura istituzionale".

S.F.