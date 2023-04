Screening sanitari gratuiti in piazza Giornata dedicata alla prevenzione

AREZZO

Una giornata di screening sanitari gratuiti in piazza. "Prevenire è meglio che curare" è l’evento organizzato da Lions club Mecenate, Lions club Chimera e Leo Club per domani, dalle 9, in piazza Sant’Agostino. Al centro dell’evento: la prevenzione pediatrica, quella cardiovascolare, la diabetologica e la prevenzione otorinolaringoiatria, senza dimenticarsi neppure gli amici animali: prevenzione veterinaria. Guardiamo nello specifico: nel caso di prevenzione pediatrica si sarà la possibilità di interagire con il personale sanitario attraverso schede o format di screening rivolti alla prevenzione e all’informazione generale, valutando gli stili di vita e i rischi ambientali.

Nella prevenzione cardiovascolare, saranno utilizzate scale che possono indicare il rischio individuale di andare incontro a malattie nei successivi 10 anni. Prevenzione diabetologica: verrà utilizzato il Findrisk Test che può prevedere il rischio di ammalarsi di diabete di tipo 2 nei prossimi 10 anni. Prevenzione otorinolaringoiatria: i tumori del cavo orale sono rari e poco noti, ma con una diagnosi precoce sono guaribili fino al 100%. E poi la prevenzione veterinaria è un aspetto fondamentale della salute e del benessere anche degli animali domestici.