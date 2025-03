Scossa elettrica al lavoro. Tradito dall’alta tensione

Ancora paura sul lavoro, ancora un altro incidente. Un quarantenne è stato fulminato mentre stava lavorando con i fili della corrente elettrica. Accade nei pressi degli stabili della ex Del Tongo, nel comune di Civitella in Valdichiana. L’uomo è stato trasferito alle Scotte di Siena, in codice giallo.

Sono circa le 10.15 di ieri mattina quando viene attivata l’emergenza urgenza dell’Asl Toscana Sud est. Si tratta di un incidente sul lavoro. Secondo quanto emerge dalle prime ricostruzione si è trattato di un uomo di circa quaranta anni che è stato folgorato mentre stava lavorando con i fili dell’alta tensione. Gli stabili sono quelli dell’ex Del Tongo, nel comune di Civitella in Valdichiana, nella periferia industriale di Arezzo. Quando sono arrivati i soccorsi l’uomo era cosciente seppur ferito dopo quello che era successo. Sul posto sono intervenuti inizialmente i volontari della Croce Bianca di monte San Savino con un’ambulanza. Vista la dinamica dell’episodio è stato però anche allertato il Pegaso che ha trasferito l’uomo alle Scotte di Siena. La situazione, arrivato all’ospedale senese, si è rivelata meno grave di quanto si temesse. Per questo il suo codice di accesso è stato derubricato a codice giallo. L’uomo non è in pericolo di vita ma è stato ricoverato per proseguire l’iter terapeutico e diagnostico al pronto soccorso.

Intanto sul posto erano arrivati anche i vigili del fuoco del comando di Arezzo insieme ai carabinieri della Compagnia di Arezzo.

Le forze dell’ordine e i pompieri hanno prestato i primi soccorsi all’uomo fino all’arrivo dell’elisoccorso. I rilievi sono stati però affidati al Pissl dell’Asl Toscana Sud Est, cioè la prevenzione igiene e sicurezza dell’azienda sanitaria incaricata di far luce sulla questione sulla quale potrà essere anche aperto un fascicolo in procura a seconda della prognosi così da capire se ci sono eventuali responsabilità penali di terzi.

Si tratta dell’ennesimo incidente sul lavoro. A inizio mese Alessandro Guerra, 54 anni, di Verghereto (Forlì) era morto mentre stava lavorando in un cantiere del Comune, vicino al cimitero. Era stato sbalzato terra dal muletto sul quale stava lavorando e aveva sbattuto la testa. Vano ogni tentativo di rianimarlo. Ha perso la vita sul posto.

