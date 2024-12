Scontro diretto a Figline

Trasferta al Del Buffa per il Terranuova Traiana, che affronta il Figline nel derby in salsa valdarnese. Uno scontro diretto nella parte bassa della classifica con tre punti pesanti in palio. Tanti gli ex Figline di casa in riva al Ciuffenna, a partire da Marco Becattini. "È un derby particolare - ha spiegato l’allenatore del Terranuova - perché oltre a me molti ragazzi provengono da quella squadra. Dobbiamo pensare però al nostro presente, visto che per noi è una partita importante. Veniamo dalla buona partita di domenica scorsa e dobbiamo cercare di dare continuità nelle prestazioni e fare punti". Tra gli ex gialloblù molti calciatori che con tutta probabilità scenderanno in campo fin dal primo minuto, come Christian Iaiunese, Andrea Saitta, Mattia Privitera, Alberto Marini e Leonardo Mannella.

COSÌ IN CAMPO ore 14.30

FIGLINE (4-4-2): Pagnini; Gozzini, Francalanci, Nobile, Simonti; Torrini, Milli, Borghi, Zellini; Mugelli, Rufini. A disp.: Daddi, De Ferdinando, De Pellegrin, Noferi, Ciravegna, Carlucci, Aprili, Remedi, Nyamsi. All.: Brachi TRAIANA (4-5-1): Ermini; Grieco, Bega, Saitta, Senzamici; Privitera, Massai, Sacconi, Mannella, Marini; Iaiunese. A disp.: Timperanza, Petrioli, Lischi, Oitana, Dini, Martini, Palazzini, Tassi, Cappelli. All.: Becattini

Arbitro: Aurisano di Campobasso (Arcella-Ginanneschi)

Francesco Tozzi