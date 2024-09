Scontro di gioco: calciatore operato a Siena

Due calciatori minorenni della società Calcio A5 della Futsal Sangiovannese, nel contendersi il pallone con la testa, si sono scontrati violentemente, finendo all’all’ospedale di Santa Maria delle Gruccia, dopo i primi soccorsi avvenuti sul campo. Stavano svolgendo un allenamento nel pomeriggio di giovedì. Uno dei due, il maggiore è stato medicato per una lieve ferita alla testa e poi dimesso dopo alcune ore trascorse in osservazione. Non è andata bene però all’altro ragazzo coinvolto nello scontro, il più giovane, che ha riportato ferite alla testa, per le quali ieri mattina è stato predisposto il trasferimento all’ospedale La Scotte di Siena, dove nel pomeriggio è stato sottoposto ad intervento chirurgico. Un’accidentale e casuale disavventura, che ha appunto provocato maggiori problemi al diciassettenne giocatore sangiovannese. Non sono mancati attimi di paura come raccontano alcuni dei presenti nella giornata di gioved’ al palazzetto dello sport per qualla che era una tranquilla sessione di allenamento.

"Sono in contatto con l’ospedale di Siena - ha riferito il presidente della Futsal Sangio Simone Serafini presente all’incidente -Il ragazzo lo hanno operato nel pomeriggio di ieri. Speriamo che tutto si risolva per il meglio, ed il nostro bravo giovane, possa tornare quanto prima a casa". L’episodio come detto si è verificato giovedì sera durante l’allenamento al pallone tensostatico di Piazza Palermo, dove si allenano diverse squadre di varie società, oltre che ovviamente la Futsal Sangiovannese Calcio A5.

Il giovane finito sotto i ferri fa parte della rosa della formazione Under 23 , ma gioca anche nella prima squadra, impegnata nel torneo di serie B.

Tutta la società - a partire dal presidente arrivando ovviamente fino ai compagni di squadra e allenatori - sperano in una guarigione in tempi brevi per il ragazzo che ovviamente si augurano di rivedere quanto prima impegnato con la maglia azzurra sul parquet. Purtroppo negli ultimi tre anni, per infortuni vari, la Futsal Sangio ha avuto importanti assenze nella formazione base, tanto da complicare la propria corsa verso la tanto ambita promozione in serie A. Il giocatore diciassettenne tra l’altro è un elemento molto interessante e questa sera avrebbe dovuto giocare una gara del torneo Under 23.

Giorgio Grassi