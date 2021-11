Sansepolcro, 20 novembre 2021 - Grave incidente questo pomeriggio in Valtiberina. Alle ore 16.26 a Sansepolcro in via Bartolomeo della Gatta, si è verificato uno scontro auto moto. Il motociclista, un giovane di 22 anni di Sansepolcro, è stato sbalzato di 3-4 metri. Sul posto ambulanza BLSD e Automedica di Sansepolcro, i Vigili del Fuoco e Forze dell'Ordine. Il paziente è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Donato di Arezzo con attivazione del Trauma Team.

© Riproduzione riservata