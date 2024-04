Scontro aperto FdI-Forza Italia. Il caso 25 Aprile divide i partiti

È ormai scontro aperto tra Fratelli d’Italia e Forza Italia a Loro Ciuffenna. Non accenna a placarsi la polemica tra le due forze politiche di centrodestra e sul tavolo della discussione c’è ancora il caso Gropina. Le due compagini, infatti, hanno criticato l’iniziativa del 25 aprile, ma si sono divise su quale fosse il problema principale verso cui puntare l’indice. "È interessante evidenziare - spiegano Danilo Baldi e Lucrezia Tarquini di Forza Italia - come Monica Gobbi e Fratelli d’Italia stessi continuino nella loro confusa guerra personale ai sottoscritti, che li rende poco lucidi anche nel leggere quanto da noi dichiarato, o peggio ancora travisandolo coscientemente". Il nocciolo della questione per i forzisti non è legato alla presenza di Guccini, ma al fatto "che sia stata usata una chiesa consacrata per un’iniziativa di chiaro stampo politico. Per Fratelli d’Italia la cosa grave sarebbe solo che nella manifestazione il proprio partito sia stato assimilato al fascismo, invece di preoccuparsi soprattutto di prendere una propria posizione di sostegno verso tutti quei fedeli loresi e di vallata che si sono sentiti offesi da quanto successo. E se davvero si vuole parlare di politica confusa e di iniziative che fanno imbarazzare tutto il centrodestra anche a livelli più alti, vogliamo evidenziare come le dichiarazioni di appoggio espresse in più occasioni dalla Gobbi e da Lucacci a nome di Fratelli d’Italia al candidato Rossi, vengano costantemente e pubblicamente poco apprezzate dallo stesso capolista di Voltiamo Pagina".

Nelle scorse ore proprio lo stesso Andrea Rossi, per tirarsi fuori da questo ping-pong, ha precisato a mezzo social la sua estraneità al conflitto in atto nel centrodestra. "Voltiamo Pagina ci tiene, per l’ennesima volta, a sottolineare la natura civica di questa lista - ha scritto Rossi su Facebook - Non è sostenuta da alcun partito politico e non ha mai chiesto sostegno se non quello morale delle proprie famiglie. Il nostro fine è il legame con il territorio e la comunità che ci vive, il loro benessere. Speriamo di aver chiarito definitivamente la nostra posizione. Se non fosse sufficiente, lo ripeteremo ancora".

Francesco Tozzi