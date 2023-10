School party in discoteca. Feste e proiezioni a tema

AREZZO

Halloween è alle porte e lo si capisce anche guardando gli addobbi delle vetrine di alcuni locali e per vari appuntamenti a tema. Arezzo non fa eccezione ed ecco per i più giovani, per i ragazzi delle superiori ma non solo, lo school party organizzato all’interno de Il Principe di via Newton, nell’area industriale di Pratacci. Un appuntamento dove per accedere è necessario essere in possesso del tagliando acquistato in prevendita per un maggiore controllo. Ma la festa partirà dal pomeriggio perchè Halloween piace sicuramente ai più piccoli con il classico "dolcetto o scherzetto" casa per casa, ovviamente in maschera. Dal pomeriggio è facile prevedere le consuete vasche per Corso Italia arrivando alla classica movida della vigilia dei giorni di riposo. Ecco quindi che la maggior parte dei locali del centro si preparerà a vivere una serata a pieno regime tra bar, locali dove approfittare per la consumazione di un aperitivo e ristoranti per poi concludere nei vari luoghi che animano le serate del centro.

Ma ovviamente Halloween è anche cinema con pellicole a tema. Per i più piccoli c’è il nuovo capitolo dei "Me contro te" con una vacanza speciale in Transilvania, per i più grandi il seguito di Saw, e L’Esorcista. Poi per chi vuole passare un Halloween particolare, spostandosi fuori città, ecco a Castiglion Fiorentino dalle 17 alle 19 la festa in Corso Italia mentre l’Aboca Museum di Sansepolcro proporrà alle 17.15 per i più piccoli "Junior Halloween Escape" e dalle 22 per gli adulti "Halloween Escape Museum".