"School of Magic" appuntamento nelle sale del Castello di Sorci

Arriva School of Magic appuntamento al Castello di Sorci domenica 11 febbraio dalle 10 alle 19 con una giornata di magia intensiva. Pronti a vivere un’esperienza magica all’interno di veri castelli medievali e ville storiche, lasciandosi ispirare dalla saga più magica del mondo?Malastrana Eventi, invita tutti e tutte gli aspiranti Maghi e Streghe alla School of Magic. Un percorso pensato appositamente per le famiglie, dove adulti e bambini potranno immergersi in un mondo magico ispirato alla scuola di magia più famosa del mondo e divertirsi fra incantesimi e pozioni. L’avventura ha inizio arrivati al castello di Sorci. Giunti fra le maestose mura del castello o della villa, tutti gli allievi saranno divisi in gruppi e accompagnati dai professori della Scuola di Magia Senza Tempo alla scoperta delle magiche materie che ogni provetto mago deve saper padroneggiare. E cioè incantesimi: imparerete il corretto utilizzo di una bacchetta magica e come fare gli incantesimi di base. Durante questa lezione gli aspiranti maghi e streghe si sfideranno sul tappeto del club dei duellanti. Poi a lezione di erbologia: per conoscere le piante magiche e le loro strabilianti proprietà. Scoprire le pozioni: come preparare pozioni magiche per incantare la mente umana o cambiare aspetto. Divinazione: durante questa lezione imparerete a leggere il futuro attraverso la lettura delle rune antiche. Al termine del percorso il Cappello Parlante deciderà chi è pronto a frequentare la Scuola di Magia Senza Tempo e vi svelerà qual è la vostra casata di appartenenza. Un’occasione di vivere un’emozionante giornata immersi nel misterioso mondo della Scuola di Magia Senza Temp. Per accedere allo Speciale Tour della Scuola di Magia Senza Tempo è necessario acquistare il biglietto di ingresso: al costo di 20 euro. L’esperienza è pensata per le famiglie e può essere fatta dagli adulti insieme ai bambini dai 5 anni in su, inoltre tutti i minori di anni 12 devono essere accompagnati almeno da un adulto.