Schianto al distributore. Gravissimo un trentenne. Strada chiusa, traffico in tilt

Sono i lampeggianti a illuminare la notte appena fuori il centro abitato di Pieve al Toppo. Erano da poco passate le 20 quando è scattato l’allarme lungo la strada statale 73, nei pressi del distributore di benzina dove un’utilitaria si è scontrata con uno scooter che proveniva da Pieve al Toppo e si stava dirigendo verso Arezzo. La dinamica è ancora da ricostruire e se ne occuperanno le forze dell’ordine. Di certo ci sono le condizioni gravi dell’uomo in sella al ciclomotore. Lo scontro tra l’auto e lo scooter ha causato i danni maggiori a un 39enne di Monte San Savino. Nell’impatto è caduto a terra. Immediata la richiesta di aiuto al 118. L’incidente ha di fatto richiamato l’attenzione anche di chi, all’ora di cena, si trovava qualche centinaia di metri più avanti, all’interno della frazione, dove è in pieno svolgimento la sagra. Sul posto l’automedica arrivata dall’ospedale San Donato di Arezzo e l’ambulanza della Croce Bianca di Monte San Savino per prestare i primi soccorsi.

Nell’impatto il 39enne avrebbe riportato gravissime ferite ad una gamba. Da qui la richiesta da parte del personale della Croce Bianca e dell’automedica alla centrale operativa del 118 di far alzare in volo l’elisoccorso Pegaso. Così il 39enne è stato stabilizzato, caricato a bordo dell’ambulanza e portato presso il vicino impianto sportivo di Tegoleto dove, aperti cancelli e accesi riflettori, è atterrato Pegaso che ha preso in carico il paziente per poi trasferirlo al policlinico Le Scotte di Siena in codice rosso.

L’incidente come detto ha interrotto il tranquillo sabato sera della frazione alle porte della Valdichiana ed ha avuto ripercussioni sul traffico visto che la strada statale 73 è di fatto una delle arterie principali in grado di collegare la vallata alla città, passando appunto dentro Pieve al Toppo, una sorta di snodo cruciale per il traffico. L’incidente ma soprattutto la necessità di prestare soccorso al 39enne hanno portato le forze dell’ordine a chiudere il tratto di strada e a deviare il traffico verso Arezzo in direzione Mugliano, da qui il passaggio verso Battifolle e Le Poggiola, Ponte a Chiani, per entrare in città.

Solo verso le 22 la situazione è tornata alla normalità. Purtroppo non è la prima volta che quel tratto di strada è protagonista di incidenti e disagi per il traffico. L’alta velocità, nonostante il limite sia ricordato dall’apposita segnaletica, e la scarsa illuminazione possono giocare brutti scherzi e basta meno di un secondo per distrarsi, con conseguenze che possono essere decisamente gravi.

E sempre in tema di incidenti nella giornata di ieri una ragazza è rimasta ferita alla rotatoria del centro commerciale Il Magnifico all’intersezione tra via Giovanni Amendola e via Setteponti. Si è trattato di un tamponamento. Sul posto sanitari del 118 e forze dell’ordine. La ferita è stata trasferita all’ospedale San Donato di Arezzo dagli operatori della Croce Bianca di Arezzo.

M.M.