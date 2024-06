"Scelgo Pirandello". "Io l’Atomica". Maturità: il racconto dei ragazzi fra ansia da tema e il secondo test

All’insegna di poche sorprese, la prova di italiano, ha dato il via agli esami di maturità. Mai come quest’anno il toto-titoli ha centrato l’obiettivo. Sette tracce suddivise e tra queste è uscito Pirandello. Si è "buttata" su di lui Alice Roghi della VN Linguistico. "Ci speravo" sorride. "Terminato il tema però, c’è da preoccuparsi. Domani (ndr oggi) la seconda prova non sarà semplicissima, cinese per noi". "La riscoperta del silenzio" è la traccia scelta da Cosmina Cirasa, della VN Linguistico. Una scelta interessante per una giovanissima perchè il testo propone una pausa dalle frenesie della vita quotidiana per riscoprire se stessi e il mondo circostante. "È un argomento di cui abbiamo parlato in classe, e che ho approfondito da sola. Sono soddisfatta della mia scelta e della prova" racconta. Anche a lei preoccupa la prova di cinese. Ma già assapora i prossimi traguardi. "Dopo la maturità andrò a frequentare economia e marketing a Roma". È stata la seconda traccia di attualità, quella su Maurizio Caminito e la trasformazione del diario nell’era digitale, a catturare Enrico Maria Mori della VG del liceo Colonna. "Ho analizzato con cura le tracce e poi ho scelto. Sono sereno. Lo sono anche per la seconda prova: diritto. A preoccuparmi maggiormente è l’orale in cui la dimensione emotiva può giocare brutti scherzi". Ma lui non sembra essere il tipo che si lascia disorientare dalle emozioni, ha tutto ben chiaro. "Dopo la maturità farò qualche giorno di vacanze, non troppe altrimenti si corre il rischio di venire sopraffatti dalla volontà di non far niente, e poi si vola all’università. Giurisprudenza, voglio fare l’avvocato, non il magistrato perché vorrò intraprendere la vita politica". Tra le tracce, una è dedicata alla storia, quella di Giuseppe Galasso e la sua opera "Storia d’Europa". L’ha scelta Alessio Mazzeschi, VG liceo Colonna. "Pur essendo tra i toto-temi non mi ero preparato, ma è un argomento di cui abbiamo parlato a lungo in classe.

Quando ho letto la traccia ho esultato, è stata una salvezza". Ad Alessio preoccupa di più la seconda prova di diritto. Ma è sereno, al punto che la fatidica notte prima degli esami si è goduto una città in festa per il Saracino. "Sono rientrato a casa alle 3.30" ride. Del resto quello della maturità, pur nella sua importanza, è solo un passaggio. Per Alessio verso il corso Its di Sicurezza informatica.