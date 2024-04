Scatti d’epoca. Foto Antiquaria sotto le Logge

Arezzo diventa oggi la capitale della fotografia d’epoca. Torna Foto Antiquaria, la storica mostra-mercato - organizzata dalla Fondazione Arezzo Intour in collaborazione con Foto Club "La Chimera" di Arezzo - che è un appuntamento imperdibile per appassionati e collezionisti.

In mostra fotocamere, cineprese e attrezzature fotografiche antiche, protagoniste di un’esposizione che è un vero e proprio paradiso per chi ama la fotografia d’epoca. Sotto le suggestive Logge del Vasari che incorniciano Piazza Grande, oggi dalle 9 alle 18, protagonisti saranno oltre 25 espositori provenienti da ogni parte d’Italia che daranno vita a una singolare fiera dove sarà possibile acquistare o scambiare apparecchiature sia analogiche che digitali usate o fuori produzione e ci si potrà muovere alla ricerca di pezzi rari e introvabili per arricchire la propria collezione o per riparare una antica fotocamera.

Non mancherà una sezione dedicata alla vendita di cartoline, libri e pubblicazioni varie di carattere fotografico. Nata nel 1986 e prima in Italia, Foto Antiquaria, propone due appuntamenti annuali uno in primavera e uno a fine estate, ed è visitata da migliaia di appassionati in cerca di occasioni uniche.

In occasione di "Fotoantiquaria", ieri, Confartigianato Fotografi in collaborazione con la Fondazione Arezzo Intour, ha organizzato un workshop rivolto a tutti i fotografi professionisti. Un incontro condotto da Nausicaa Giulia Bianchi fotografa di documentaristica fine-art e che aveva come tema "Ogni persona ha un segreto": il ritratto e la performance. Come far emergere i segreti dei miei soggetti, come interagire con loro per raccontare la loro storia o svelare la loro personalità?".

Il workshop ha visto impegnati i fotografi nelle sale del Palazzo di via Pellicceria. Oggi invece spazio alla mostra mercato sotto le Logge Vasari.

Angela Baldi