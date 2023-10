Scatta Valdambra Trail. Tre giorni di eventi

BUCINE

Tre giorni all’insegna di sport, natura ed enogastronomia con la "Valdambra Trail", la manifestazione nazionale di Trail Running organizzata dal Gruppo Ricerche Storiche di Badia Agnano, in collaborazione con il Comune di Bucine e WeLoveInsulina Team. Da oggi a domenica torna l’evento che, con i suoi itinerari coinvolgerà centinaia di atleti di tutta Italia. "La novità di quest’anno – ha annunciato Alessio Cardini, presidente del Gruppo Ricerche Storiche – riguarda la distanza del percorso più lungo: si svilupperà su 106 chilometri con partenza questa sera alle 23.30, per concludersi sabato. Invariati gli altri, da 51, 29 e 14 chilometri, accompagnati dalle camminate, occasione unica per apprezzare i luoghi più suggestivi della Valdambra". Collaborano all’iniziativa le Pro Loco della zona e saranno più di 150 i volontari impegnati lungo i tracciati per garantire assistenza ai partecipanti. Previsto inoltre un ricco cartellone di iniziative collaterali che si apre stamani alle 10 al Teatro di Bucine con l’incontro "Sport, inclusione, collaborazione".

Interverranno atleti paralimpici per raccontare agli studenti l’importanza della pratica sportiva. Sabato sera Badia Agnano ospiterà "La piazza del gusto", cena itinerante a base di tipicità locali, e alle 9 del mattino successivo "Camminando con gusto", appuntamento promosso con Calcit e Andos Valdarno e che abbina il buon cibo a una passeggiata di 10 chilometri con visita al frantoio e degustazioni. "La manifestazione cresce edizione dopo edizione – ha commentato il sindaco Nicola Benini - grazie all’impegno dei volontari e delle associazioni, l’anima dell’organizzazione. Si tratta di un lavoro che si svolge tutto l’anno, crea interazione e promuove il nostro territorio ben oltre i confini nazionali".