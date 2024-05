Scatta il blitz tra i Porcinai e Campo Marte

Maxi blitz antidroga ai giardini Porcinai. In azione anche le unità cinofile. E’ scattata ieri sera la maxi retata nella zona della stazione estesa poi a Campo di Marte. L’operazione era programmata e ha visto l’azione congiunta della Questura insieme alla Guardia di Finanza, alla Polizia Municipale e ai carabinieri. Presenti anche i cani antidroga del comando di Firenze. L’obiettivo è stroncare lo spaccio droga in un’area calda della città. Il servizio interforze era stato pianificato già nella settimana scorsa e ieri le forze di polizia già nel pomeriggio erano pronte ad entrare in azione: prima un rapido briefing e poi l’azione vera e propria con controlli a tappeto di tutti gli habitué dell’area a ridosso della stazione e a un passo dal centro. L’esito dell’operazione non è ancora noto ma i controlli sono andati avanti fino a tarda serata.

Luca Amodio