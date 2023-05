Scalata e auto storiche Traffico chiuso in centro e le strade off limits Poponcini: "Andate a piedi"

di Angela Baldi

"Venite in centro a piedi e godetevi una giornata di sport". Sono le parole con cui il comandante della polizia municipale Aldo Poponcini ha presentato la cinquantesima edizione della Scalata al Castello. Il tradizionale appuntamento con il podismo internazionale organizzato dall’Unione Polisportiva Policiano con il Comune di Arezzo e i comitati provinciali di Coni e Fidal in programma oggi in centro, chiuderà di fatto le principali vie della città al traffico. Di qui l’invito alla collaborazione e alla pazienza da parte di cittadinani e automobilisti.

"La polizia locale garantirà con grande impegno lo svolgimento delle varie manifestazioni in condizioni di sicurezza", ha detto il comandante della Pm, ma di fatto alcuni disagi ci saranno. Stamani dalle 9,30 scatterà la gara amatoriale, con 350 iscritti. Attenzione dunque ai tradizionali divieti lungo l’asse via Roma – via Petrarca, via Garibaldi fino alla zona di San Lorentino. Il percorso coinvolgerà anche piazza della Repubblica, via Spinello, via Niccolò Aretino, via Margaritone, via Guadagnoli, via Macallé, via Rodi, via Pietro Aretino e ancora via Roma. Dalle 16 cominceranno le gare giovanili che culmineranno nella gara internazionale. Il percorso corrisponde al classico quadrilatero intorno a via Roma, Guido Monaco, via Garibaldi, S.Agostino, via Margaritone e ancora via Crispi e via Roma. Durante la corsa, la circolazione sarà interrotta il tempo necessario al passaggio degli atleti sia stamani che oggi pomeriggio.

Non solo podismo. Oggi si svolge anche l’11esimo raduno provinciale Auto e moto storiche "Città di Arezzo". Appuntamtno alle 8,30 al parcheggio Atam Mecenate e alle 10 partenza del percorso per le vie della città direzione Monte San Savino, pranzo a Ruscello e rientro dalle 15. Al termine in Duomo ci sarà la sfilata delle maschere dei Figli di Bocco. Il ricavato in beneficenza. Proprio per questa manifestazione oggi dalle 14 alle 19 sono istituiti i divieti di transito e sosta in via Ricasoli. Non si sale verso il Duomo e piazza del Comune neanche da via Buozzi ad eccezione dei residenti che giunti però all’altezza dell’intersezione con via dei Palagi hanno l’obbligo di svoltare a sinistra.