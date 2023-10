Sbandieratori di Sansepolcro volano in America per il Columbus Day

Volano oggi alla volta di New York gli sbandieratori di Sansepolcro per partecipare al Columbus Day, che celebra ogni volta la scoperta dell’America. Di per sé stessa, questa non sarebbe poi una notizia (già in passato il gruppo aveva partecipato a questo evento) se non vi fosse un dettaglio non certo secondario: per la prima volta, infatti, gli sbandieratori sono ospiti d’onore; come dire, insomma, che il 70esimo di attività si chiude con la classica ciliegina sulla torta. "Questa sarà l’ottava trasferta estera di un anno 2023 che ci ha visti di scena in Spagna, in Germania, in Australia e negli Stati Uniti – ricorda il presidente Giuseppe Del Barna – non dimenticando le 37 esibizioni in Italia. Mi pare che meglio di così non avremmo potuto festeggiare il nostro compleanno. La delegazione "capitanata" dal presidente che andrà nella "Grande Mela" è composta da altre 24 unità, equamente suddivise fra alfieri e musici. Nel programma è prevista la partecipazione al galà che si terrà sabato 7 ottobre a New York, poi il lunedì mattina - il Columbus Day si celebra il 9 ottobre, nonostante il giorno dell’anniversario sia come noto il 12, perché in America le feste infrasettimanali vengono anticipate al lunedì precedente – il gruppo sarà presente alla Santa Messa delle 9 nella chiesa di San Patrizio e alle 11.30 parteciperà alla solenne parata del Columbus Day". Con gli sbandieratori vi sarà un fotografo che realizzerà anche filmati e tutta la documentazione sarà oggetto di una mostra che verrà allestita nel settembre del 2024. Intanto, è già sicuro un nuovo viaggio negli Stati Uniti: quello del prossimo 15 marzo a New Orleans alle parate di San Joseph.