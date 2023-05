“Saracino di Peneto”, sabato la sedicesima edizione

Arezzo, 9 maggio 2023 – Sabato 13 maggio, alle Scuderie “Franco Ricci” di Porta Sant’Andrea, si correrà la 16esima edizione del “Saracino di Peneto”, consueto appuntamento dedicato ai giostratori bianco verdi che si sfideranno in una simulazione della Giostra.

Ad affrontare il Buratto, sotto la guida attenta del nuovo preparatore Martino Gianni, saranno i cavalieri Tommaso Marmorini, Saverio Montini, Matteo Bruni, Leonardo Tavanti ed Elia Verni. Il programma della serata prevede alle 19 un aperitivo seguito alle 20 dalla cena in scuderia con menù a base di antipasto toscano, grigliata di maiale, acqua e vino al prezzo di € 15 per gli adulti e gratis per i bambini sotto i 6 anni.

Alle 21 si terrà la sfilata dei giovani bianco verdi, con "ingresso in Piazza" scandito dai tamburini guidati dal maestro Emanuele Nocentini e subito dopo, alle 21.15, avrà inizio la simulazione di Giostra. Per partecipare alla cena è necessario prenotare al 366 3867800, mentre l’ingresso in scuderia per assistere al Saracino di Peneto è libero.

I quartieristi che devono rinnovare la tessera lo potranno fare anche in loco. In caso di maltempo la cena si terrà nella sede di via delle Gagliarde.