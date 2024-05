Sapori da tutto il mondo. C’è il mercato europeo. In centro negozi aperti

A San Giovanni è in pieno svolgimento il Mercato Europeo, la manifestazione itinerante di operatori stranieri commerciali e di somministrazione su aree pubbliche organizzata da Confesercenti Arezzo in collaborazione con il Comune, il contributo di Banca Valdarno ed il patrocinio della Camera di Commercio di Arezzo - Siena. Fino a stasera 36 operatori saranno presenti in viale Diaz e già nei primi tre giorni si è registrata una grossa affluenza, che non potrà che confermarsi questa domenica. Spazio anche per lo street food di qualità, con cucine on the road. Il tutto accompagnato dalle migliori birre artigianali, in una vera e propria "Food e Drink Experience". L’iniziativa rappresenta l’occasione per provare sapori e profumi da tutto il mondo e fare acquisti di prodotti che arrivano da varie nazioni come Austria, Germania, Grecia, Repubblica Ceca, Spagna, Ungheria, Olanda, Polonia, Gran Bretagna, Brasile, Messico, e naturalmente da alcune regioni dell’Italia. Non solo Mercato Europeo. La Pro Loco di San Giovanni ne ha approfittato per organizzare una serie di iniziative collaterali fra sport, artigianato e intrattenimento. Oggi, per tutto il giorno, in corso Italia, saranno allestiti i banchi del "Mercatino delle idee – opere del proprio ingegno, collezionismo e vintage" che arricchiranno il centro storico con prodotti particolari e ricercati. Nel pomeriggio, su iniziativa del Centro commerciale naturale, anche i negozi e le attività del centro resteranno aperti. Nel parco attrezzato in Lungarno Sette fratelli Cervi, dalle 8 alle 20, si svolgerà anche la terza edizione della Festa del Colombaccio. La giornata, dedicata agli appassionati di arte venatoria di tutta la Regione e non solo, è promossa dal Coordinamento Colombaccio Italia.

Sarà allestita una piccola fiera con circa 15 operatori tra espositori e operatori commerciali: troveranno spazio i piccoli animali da cortile, l’abbigliamento venatorio e le specialità culinarie della zona. Sempre questa domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19 in Lungarno 7 Fratelli Cervi la Pro Loco, in collaborazione con l’associazione Rugiada, ha deciso di organizzare le gite in canoa per far provare, a chiunque lo desideri, l’ebbrezza di navigare sul fiume Arno. L’evento è gratuito e aperto a tutti, basta prenotarsi chiamando il numero 0559126268 o scrivendo una mail a [email protected]. "Il nostro obiettivo – le parole del presidente dell’associazione Massimo Pellegrini – è quello di creare un collegamento fra viale Diaz, dove si svolge il Mercato europeo, corso Italia e il Lungarno per dare modo alle persone che decidano di passare una domenica a San Giovanni Valdarno di conoscere i vari aspetti e le tante particolarità della nostra splendida città".