Santucce Storm Festival, il Premio ora apre anche ai giovani

Il Premio Letteraio Santucce Storm Festival ha una nuova sezione ed è rivolta ai giovani. In collaborazione con il Comune di Castiglion Fiorentino, la casa editrice Pav propone il concorso letterario "L’ultimo anno" rivolto agli studenti delle scuole di Castiglion Fiorentino frequentanti l’ultimo anno di medie e superiori. Quindi alle sezioni "tradizionali", quelle dedicate agli Under 25 e agli Over, si affianca quella denominata "L’ultimo anno".

Il Concorso è costituito da una sola sezione dedicata ai racconti inediti con due sottocategorie. Una per gli studenti delle scuole secondarie di primo grado e una dedicata agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Il regolamento prevede, tra le altre cose, la partecipazione gratuita; ogni racconto deve essere inedito (mai pubblicato in precedenza neppure su web). Non sono ammessi racconti e poesie volgari o offensivi verso il prossimo, pena l’esclusione e il racconto dovrà avere una lunghezza massima di 16000 battute spazi inclusi.

Gli elaborati devono essere spediti esclusivamente tramite e-mail a [email protected], allegando il modulo di adesione, l’elaborato e una breve biografia dell’autore o dell’autrice. Oggetto della mail: Santucce Storm Festival 2025 Sezione studenti. Il Concorso verrà inserito durante l’evento culturale "Uno, nessuno e centomila", promosso dal Comune di Castiglion Fiorentino.

Invariate le linee guida per il Premio letterario "Santucce Storm Festival" dedicato ai più "grandi". Possono partecipare tutti i cittadini dell’Unione Europa con romanzi e racconti editi (nell’anno precedente o coevo all’Edizione del Bando) o inediti in lingua italiana. Saranno assegnati il Premio "Santucce Storm Festival" consistente in 5 kg di libri - Sezione Under 25; e il Premio "Santucce Storm Festival" consistente in 5 kg di libri - Sezione Over. Ciascun concorrente dovrà iscriversi al concorso inviando la propria richiesta entro il 15 maggio.