Sant’Andrea va in tandem. Staff con Cherici e Formelli

Manca solo l’ufficialità che dovrebbe arrivare in uno dei prossimi consigli direttivi. Ma la scelta di Porta Sant’Andrea è già fatta: lo staff tecnico biancoverde avrà due punte di diamante. Un allenatore per i giostratori, Stefano Cherici e un preparatore per i cavalli, Manuele Formelli. Dopo l’addio a Martino Gianni, si tratta di due ritorni in casa biancoverde, anche se con ruoli diversi.

Stefano Cherici, 46 anni, aretino doc, soprannominato Bricceca dai suoi quartieristi, è stato uno dei protagonisti della storia di Porta Sant’Andrea. Ha esordito contro il Buratto nella giostra del 19 giugno 2004 e ha subito conquistato la lancia d’oro. In tutto ha vinto 10 volte sempre in coppia con Enrico Vedovini. Nella sua lunga carriera ha colpito per otto volte il centro del tabellone. Non ha mai spezzato la lancia, ma neppure preso penalità. L’ultima vittoria è stata nell’edizione 135 della Giostra quando ha marcato l’ennesimo 5. Dopo essere stato vicino all’ingaggio da allenatore da parte di Porta del Foro nel 2018, ora sembra davvero essere arrivato il suo momento come responsabile tecnico, in tandem, del quartiere di via delle Gagliarde.

Al suo fianco Manuele Formelli, 50 anni, che torna alle scuderie di Peneto dopo la parentesi di due anni con Martino Gianni e che può vantare esperienze da preparatore dei cavalli anche con Porta del Foro e Porta Santo Spirito. Formelli, 50 anni, appartiene al mondo della grande equitazione: si è formato alle scuderie del fuoriclasse Gianni Govoni e vanta un palmarès stellare nel salto a ostacoli: ha partecipato a due campionati europei Young Rider nel 1993 e nel 1995, ha vinto un titolo italiano Young Rider nel 1994 e nello stesso hanno ha conquistato anche il gran premio Piazza di Siena Young Rider, senza contare i numerosi concorsi internazionali che ha disputato.

Nella primavera 2010 Formelli si era avvicinato al mondo del Saracino proprio con il quartiere della Chimera che mise su casa nel suo centro di equitazione a Ciggiano, poi il passaggio a Santo Spirito, a supporto di Martino Gianni e a Sant’Andrea dove ha formato la coppia Marmorini-Montini, dopo aver allenato anche Vedovini e Cherici. Qualche mese fa si era parlato di lui a Porta Crucifera ma alla fine la dirigenza di Palazzo Alberti ha scelto Andrea Vernaccini, prima con un contratto a termine, prolungato dal nuovo capitano cruciferino Mario Francoia.

Federico D’Ascoli